Governo anuncia ganhadores de prêmio sobre substituição de animais em pesquisas

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) anunciou hoje (10) os ganhadores da primeira edição do Prêmio MCTIC de Métodos Alternativos, criado para estimular a pesquisa científica e o desenvolvimento de métodos alternativos à experimentação animal. O resultado prático dos projetos selecionados deve promover a redução no uso dos animais em pesquisas, substituindo-os por alternativas sempre que possível.

Composta por representantes do ministério, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e do Grupo Boticário, a comissão organizadora levou em conta critérios técnicos e a originalidade dos trabalhos inscritos, que tinham que estar alinhados ao chamado Princípio dos 3Rs: redução, refinamento e substituição (na sigla em inglês).

De um total de 83 trabalhos apresentados por estudantes de pós-graduação e profissionais que já atuam com métodos alternativos à experimentação animal em atividades de pesquisa e ensino, 78 foram pré-selecionados, sendo 50 na categoria Produção Acadêmica e outros 28 em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.

Na categoria Produção Acadêmica, o primeiro lugar ficou com a química Rafaella Regina Alves Peixoto, estudante de pós-doutorado na Universidade de Oviedo, na Espanha. A segunda posição foi concedida ao farmacêutico Michael González-Durruthy, pesquisador do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), enquanto o terceiro lugar coube à bióloga Maria José Alves da Rocha, professora na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto.

Já na categoria Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, o vencedor foi o engenheiro de telecomunicações Hideraldo Brasiel de Filippo. A segunda colocação ficou com o médico veterinário Silvio Henrique de Freitas, professor da Universidade de Cuiabá (Unic). Em terceiro lugar ficou o farmacêutico Artur Christian Garcia da Silva, mestrando da Universidade Federal de Goiás (UFG).

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 29 de novembro, com a presença do ministro Gilberto Kassab. Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com R$ 15 mil. Os segundos colocados receberão R$ 7 mil. Já os terceiros ganharão R$ 3 mil..