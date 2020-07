Governo abre processo seletivo para Peritos Médicos Legistas e Peritos Criminais

Para conferir os editais de abertura dos processos seletivos na íntegra, acesse as páginas 38 a 55 da edição nº 10.222 do Diário Oficial do Estado. - (Foto: Reprodução/Pixabay)

Na segunda-feira (13), o Governo do Estado publicou abertura de inscrições para dois processos seletivos que visam a contratação temporária de Peritos Médicos Legistas e Peritos Criminais.

São 13 vagas para Peritos Médicos Legistas, que serão distribuídas entre as Unidades Regionais de Perícias e Identificação dos municípios: Campo Grande (7), Bataguassu (2), Costa Rica (3) e Nova Andradina (1).

Já para a função de Perito Criminal são 35 vagas, distribuídas da seguinte forma: Aquidauana (3), Bataguassu (5), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (3), Jardim (2), Naviraí (4), Nova Andradina (4), Paranaíba (4), Ponta Porã (4) e Três Lagoas (2).

Ambas funções serão para exercício de funções de natureza técnico-operacional – visando atender necessidade temporária –, terão carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 7.377,66.

As solicitações de inscrição e envio de documentos para a avaliação curricular serão realizadas exclusivamente no período compreendido entre às 08h do dia 13 de julho e às 17h do dia 15 de julho de 2020, devendo o interessado acessar o site www.concurso.ms.gov.br.

Em casos de dúvidas, os candidatos devem entrar em contato por telefone ou por meio do WhatsApp no número (67) 3318-1466, já que não haverá atendimento presencial para garantir a prevenção do contágio da doença Covid-19.

