Governo abre processo seletivo para contratação de técnicos de enfermagem e médicos radiologistas

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização, abriu nesta quarta-feira (13.9), através de publicação em Diário Oficial, processo seletivo simplificado, para contratação de 199 profissionais de saúde para a Funsau (Fundação Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul) – mantenedora do HRMS (Hospital Regional Rosa Pedrossian). Das vagas, 197 são para técnicos de enfermagem e duas vagas para médicos radiologistas intervencionistas.

Para as vagas de técnicos em enfermagem, as inscrições poderão ser realizadas até às 18h da próxima sexta-feira (15.9), por meio do www.hospitalregional.ms.gov.br. O candidato precisa preencher todos os itens do formulário de inscrição, imprimir e assinar. Os interessados também deverão comparecer à Diretoria de Enfermagem do HRMS de 20 a 23 de setembro. O processo seletivo simplificado envolverá as seguintes etapas: inscrição; avaliação curricular; contratação. A carga horária é de 40 horas semanais e a remuneração base de R$ 1.210,59.

Para médico radiologista intervencionista a seleção será composta de inscrição – a ser realizada por meio do www.hospitalregional.ms.gov.br -, avaliação curricular e contratação. A carga horária é de 12 horas semanais. A remuneração bruta é de R$ 2.276,12 e são necessárias algumas atribuições básicas: realizar radiografia, angiografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassonografia com finalidade diagnóstica e tratamento de várias doenças por meio da associação de princípios clínicos e cirúrgicos.

Os candidatos devem preencher todos os itens do formulário de inscrição, imprimir e assinar, no período das 8h do dia 13 de setembro às 18h do dia 13 de setembro. Também devem comparecer à diretoria técnica do HRMS no dia 14.9, para realizar a entrega do formulário de inscrição impresso e assinado, e anexar cópia dos documentos.

