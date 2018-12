Governador inaugura Núcleo de Operações e Controle da Sanesul, site Backup e faz entrega de veículos e máquinas

“A Sanesul vai armazenar cópias de todos os dados administrativos, contábeis e financeiros e que podem ser recuperados em um eventual desastre”, explica Luiz Rocha - Sanesul

Com tecnologia avançada, Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) vai monitorar distribuição de água em tempo real inicialmente em cinco municípios e terá um centro de armazenamento de dados. Além desse empreendimento, 44 municípios serão atendidos com novos veículos

O governador Reinaldo Azambuja inaugura nesta sexta-feira (14.12), às 10h, o Núcleo de Operações e Controle da Sanesul, na sede da Administração Central (rua Doutor Zerbini, 421 Chácara Cachoeira), na Capital. Com a tecnologia avançada, a empresa vai monitorar em tempo real inicialmente os sistemas de abastecimento de água dos municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas, Maracaju e do Distrito de Vista Alegre.

Após o descerramento de placa do Núcleo Operacional, Reinaldo Azambuja acompanhado da diretoria da Sanesul – diretor-presidente, Luiz Rocha;, diretor de Operações Comerciais, Onofre Assis de Souza; diretor-financeiro, André Soukef; e diretor de Obras, José Carlos Queiroz -, irá até o Complexo Maria Cecília Barbosa, no bairro Vilas Boas, para inauguração do Site Backup (Centro de Armazenamento de Dados).

“A Sanesul vai armazenar cópias de todos os dados administrativos, contábeis e financeiros e que podem ser recuperados em um eventual desastre”, explica Luiz Rocha.

Nesse evento também, 62 novos veículos utilitários, 8 retro-escavadeiras, 1 caminhão e 1 empilhadeira serão entregues a prefeitos e supervisores de unidades da Sanesul para a prestação de serviços de saneamento em 44 municípios. A soma deste empreendimento na frota é de R$ 5,2 milhões de recursos próprios.

Segundo o diretor-presidente da Sanesul, de 2015 a 2018, já foram investidos R$ 12,4 milhões em máquinas, veículos e equipamentos. “O governador Reinaldo Azambuja vem priorizando a conservação e investimentos nos transportes e utilitários, a frota de quase 500 máquinas e veículos encontra-se em excelente condição de uso e os que estão ficando com mais tempo de uso serão substituídos”, comenta.

De acordo com o gerente de Suprimentos e Apoio Adminstrativo, Jairo Marques Vasques, 16 veículos serão encaminhados para atender a região de Dourados. A segunda maior cidade do Estado ficará com quatro pick-ups e uma retro-escavadeira, os municípios e distritos vizinhos serão contemplados com um veículo: Vicentina, Vila Vargas, Rio Brilhante, Douradina, Fátima do Sul, Itahum, Indápolis, Itaporã e Maracaju. Já Nova Alvorada do Sul terá a concessão de duas pick-ups.

Na região Pantaneira, Corumbá é o município que vai receber mais veículos. “Serão encaminhadas cinco pick-ups para Corumbá e uma para Ladário”, comenta o gerente. O único caminhão adquirido, no valor de R$ 245 mil, ficará para almoxarifado da Administração Central da Sanesul. “Todos os veículos com mais de 140 mil Km rodados serão trocados, independentemente da localidade, o critério para concessão foi de tempo de uso”, explica.

O diretor-financeiro da Sanesul esclarece sobre os empreendimentos da empresa. “Investimentos na administração, visando substituição e o aumento da frota, bem como fornecimento de máquinas e equipamentos, aumentam exponencialmente a qualidade dos serviços prestados em todos os municípios e diminuem os custos de manutenção. Isso é fundamental para a empresa”, afirma.

Entenda a nova tecnologia da Sanesul

Com o Núcleo de Operações e Controle, instalado na sede da Sanesul, em Campo Grande, por meio de telemetria (sistema tecnológico de monitoramento), a Empresa consegue acompanhar em tempo real todo o sistema de abastecimento de água nos referidos municípios.

Em painéis instalados no Núcleo, é possível visualizar o abastecimento de água das cidades em tempo real com detalhes, como os índices de produção dos poços, bem como a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul. “Baseado nessas informações, uma equipe de técnicos verifica simultaneamente a distribuição de água e, caso ocorra alguma falha, consegue identificar de forma rápida o problema e iniciar os reparos necessários em conjunto com as unidades locais”, explica o Onofre Assis de Souza, sobre os benefícios trazidos pelo Núcleo de Operações e Controle da Sanesul.

Ainda de acordo com o diretor de Operações Comerciais, a Sanesul está com projetos prontos e aguarda a liberação de recursos para que outros municípios operados pela estatal também sejam monitorados em tempo real pelo Núcleo.

Para implantação dessa solução, a Sanesul vai utilizar os serviços da Empresa Especializada no modelo IaaS – Privado (Infra Estrutura como Serviço), que oferece toda estrutura de equipamentos, manutenção, armazenamento, backup, recuperação e prestação de serviços com mão de obra.