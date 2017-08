Governador e ministro da Educação têm extensa agenda de eventos nesta segunda

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja acompanha o ministro da Educação, Mendonça Filho, numa extensa agenda nesta segunda-feira (21.8). O primeiro compromisso é às 9h na Assembleia Legislativa, quando serão empossados os integrantes do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior no Estado (Crie-MS).

A criação desse colegiado foi definido em janeiro deste ano, com o objetivo de aproximar as instituições e discutir a possibilidade do uso compartilhado de espaços e o incremento no número de acordos de cooperação técnica e protocolos de intenção. O Crie-MS é formado por representantes das instituições públicas e privadas do Estado que atuam desde a educação básica até a pós-graduação. A diretoria, eleita em junho deste ano, tem como presidente Fábio Edir, reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e como vice-presidente o padre Ricardo Carlos, reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Ainda na Assembleia Legislativa, o governador Reinaldo Azambuja sanciona o projeto de lei de autoria do presidente da Casa, deputado Júnior Mochi, que institui o Dia Estadual da Educação Superior, a ser comemorado todo dia 21 de agosto, como parte do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. Também na sede do Legislativo, o governador participa com o ministro Mendonça Filho da solenidade de inauguração do Complexo do Centro de Formação de Professores, do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Carne (Qualicarne), e a ampliação do Restaurante Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Às 11h o governador e o ministro participam da solenidade de abertura do “FNDE em Ação”, na sede da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). O evento reúne na segunda e terça-feira prefeitos e secretários municipais de educação. Nesses dois dias, técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) darão atendimento individualizado aos gestores da educação e também ministrarão palestras sobre as ações do Ministério da Educação, como o Plano de Ações Articuladas (PAR), Programa Dinheiro Direto na Escola, Novo Mais Educação, Programa Nacional de Alimentação Escolar e prestação de contas.

Em seguida Reinaldo Azambuja e ministro Mendonça Filho, junto com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, participam da inauguração do Centro de Educação Infantil Professor Eloy Souza da Costa, no bairro Tijuca II. A unidade vai oferecer 120 novas vagas e foi construída com recursos do FNDE e contrapartida da Prefeitura da Capital.

No início da tarde, às 14h, na Escola do SUAS, na Rua André Pace, 630, bairro Guanandi, a vice governadora e o ministro participam da solenidade de assinatura do termo de adesão ao Programa Vale Universidade, que em Mato Grosso do Sul é gerido pela Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho, que tem como titular Elisa Nobre. Neste ano, 674 acadêmicos, sendo 254 das universidades da Capital, são beneficiados pelo Vale Universidade.

No final da tarde e início da noite os compromissos são em Dourados, sul do Estado. Às 16h30, a solenidade será no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Será a assinatura da ordem de serviço para a execução da primeira etapa da Unidade da Mulher e da Criança e o descerramento da placa de inauguração do Bloco D da UFGD. Construído há 10 anos, a UFGD vai ganhar a Unidade da Mulher e da Criança, que será construído anexo ao hospital. No local a população terá acesso a atendimentos nas áreas de ginecologia, obstetrícia, pediatria e neonatologia.

No início da noite, às 18h30, será realizada a solenidade de inauguração do Centro Estadual de Educação Profissional Professora Evanilde Costa e Silva, construída no Jardim Água Boa. O espaço, viabilizado com recursos dos governos federal e estadual, é destinado à educação profissional técnica de nível médio. O Centro de Educação Profissional de Dourados conta com auditório para 205 lugares, 12 salas de aula, biblioteca e vários laboratórios. Conta ainda com um anexo com auditório para 100 pessoas e seis salas de aula.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo

Veja Também

Comentários