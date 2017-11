Google vai mostrar tempo de espera em restaurantes

De acordo com o Google, as estimativas do tempo de espera são com base em dados históricos anônimos similares aos utilizados pelo recurso de horários de pico - Divulgação

O Google anunciou ontem (7) que vai disponibilizar um novo recurso na barra de Busca e no Google Maps para mostrar a estimativa de tempo de espera em restaurantes do mundo todo.

Para utilizar o recurso, o usuário deve buscar o lugar no Google, abrir a ficha do estabelecimento e descer para ver a seção "Horários de Pico". Nela, aparecerá uma estimativa de tempo de espera do momento em que foi feita a busca.

Além disso, ao navegar pelos diferentes horários, o usuário poderá ver a estimativa de espera para cada horário. Ao rolar para a esquerda ou para a direita, também será possível ver o tempo de espera estimado em diferentes dias da semana.

De acordo com o Google, as estimativas do tempo de espera são com base em dados históricos anônimos similares aos utilizados pelo recurso de horários de pico.

Segundo o Google, ela deve chegar em breve a todos os usuários.