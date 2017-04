Goleiro Bruno pode voltar para a prisão

Os dias de liberdade do goleiro Bruno podem estar contados. Rodrigo Janot, procurador-geral da República, enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a revogação da decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que soltou o atleta em fevereiro deste ano, após quase sete anos de reclusão.

Segundo Janot, o julgamento vem demorando para ser analisado em segunda instância devido à própria defesa de Bruno, que está retardando o processo. O habeas corpus concedido por Mello deu ao atleta o direito de aguardar o julgamento do processo, que o condenou a 22 anos e três meses de prisão, em liberdade.

Bruno é acusado de assassinato e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samúdio, sua ex-namorada, e sequestro e cárcere do filho, Bruninho, fruto do relacionamento com Eliza. Depois que deixou a prisão, o goleiro assinou contrato com o Boa Esporte e vem defendendo o clube nas partidas da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

