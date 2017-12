Gestores da Reme participam de palestra sobre relações interpessoais no ambiente de trabalho

A fim de discutir ideias e soluções que fortaleçam as relações pessoais no ambiente de trabalho, diretores de escolas municipais e de centros de educação infantil (Ceinf) participaram, na última terça-feira (05), de palestra ministrada pela professora Maurinice Evaristo Wenceslau, especialista em Direito das Relações. O encontro, que foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e teve como foco, ações e posturas profissionais que podem ser adotadas para tornar o ambiente de trabalho propício ao bom relacionamento entre os profissionais.

O prefeito Marquinhos Trad destacou que o respeito é a base de todo o relacionamento. “Nós temos que ouvir sempre as pessoas que estão à nossa volta e olhar o outro de forma solidária porque não sabemos que posição vamos ocupar no futuro. É importante estender a mão para quem precisa”, observou.

Diálogo

De acordo com a professora Maurinice é importante que as pessoas preservem o diálogo e se coloquem no lugar umas das outras para evitar mal entendidos, assegurando a harmonia do ambiente. “É um dever legal que todas as empresas e a sociedade tenham a preocupação com a qualidade de vida das pessoas” destacou Maurinice durante a palestra.

De acordo com a professora, que também é membro do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso do Su, entre os erros de relacionamento mais comuns cometidos no local de trabalho, estão as observações ou brincadeiras realizadas. “Devemos nos colocar no lugar da outra pessoa e avaliar se gostaríamos de receber a mesma brincadeira”, pontuou.

Motivação

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes Ortelhado, ressaltou que a Semed tem uma preocupação constante com a qualidade de vida dos profissionais, por isso uma das prioridades é promover ações que garantam um ambiente de trabalho saudável. “No dia a dia precisamos parar e ouvir o colega para resolver as questões, garantindo o bom relacionamento e essa palestra é um reforço para essa atitude”, avaliou.

De acordo com a palestrante, pesquisas indicam que mais de 50% dos profissionais buscam motivação no ambiente de trabalho, assim como a relação interpessoal entre colegas e líderes. “ Um ambiente de trabalho agradável é fundamental para um bom funcionamento de qualquer tipo de organização, uma vez que influencia diretamente no rendimento dos funcionários que trabalham satisfeitos e se tornam mais produtivos e criativos”, sinalizou.