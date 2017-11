Gestor municipal participa de Encontro Nacional que discute mudanças climáticas

Secretários de Meio Ambiente de todas as capitais do Brasil estão reunidos em Recife (PE) nesta terça-feira (28.11) para discutir as mudanças climáticas durante o 12º Encontro Nacional dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27). O evento, que teve início no último domingo, conta com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca, que também é coordenador do Centro-Oeste no CB27.

Sob a temática Educar para uma Cidade Sustentável, a pauta do encontro prevê decisões importantes como a adesão ao Pacto Global de prefeitos pelo Clima e Energia, que promove o engajamento de lideranças locais de todo o mundo na ação para combater o aquecimento global e a apresentação de experiências relacionadas às boas práticas voltadas a Educação Ambiental nas Capitais.

O secretário destaca que o objetivo maior é conhecer as experiências de outras capitais em educação ambiental, principalmente, que possam contribuir para completar os estudos que a Semadur, Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Campo Grande (Planurb) e Secretaria Municipal de Educação (Semed) finalizarão para implantar em Campo Grande um processo contínuo e integrado de educação para toda a sociedade em todas as faixas etárias e sociais.

“Com o passivo ambiental que recebemos nas cidades, temos que agir de forma emergencial enfrentando vários problemas como a geração, transporte e destinação final de resíduos além da poluição sonora e a restauração e preservação das Áreas de Preservação Permanente (APP)”, destacou.

Para o secretário o mais importante e necessário trabalhar a educação ambiental para eliminarmos, de forma preventiva, as agressões ambientais e as consequentes alterações do clima.

José Marcos salienta que, com o Encontro Nacional dos Secretários de Meio Ambiente, a intenção é a retomada dos conceitos e potencialidades da Educação Ambiental nas Capitais, apresentar e explorar conceitos, experiências e ferramentas para a comunicação e engajamento da sociedade nas agendas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Outro ponto destacado em Recife será a discussão sobre as mudanças do clima nas capitais com enfoques nas abordagens da educação, do voluntariado, da cultura e estratégias de comunicação, além de debater oportunidades de cooperação e programas conjuntos para o encontro e explorar oportunidades de parcerias com organizações presentes nas Capitais.