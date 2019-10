Gerenciamento dos resíduos da construção civil será discutido durante Semana Lixo Zero

O evento acontece na próxima sexta-feira (25) das 8 horas às 18h30, no anfiteatro do CREA-MS - Foto: Reprodução

Dentre as diversas ações desenvolvidas pela Prefeitura de Campo Grande em alusão à Semana Lixo Zero, está o Seminário Resíduos Sólidos: o descarte é só o começo, onde o secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, apresentará o tema “Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil no município de Campo Grande”. O evento acontece na próxima sexta-feira (25) das 8 horas às 18h30, no anfiteatro do CREA-MS.

A Semana Lixo Zero é um evento promovido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, em parceria com o setor público e privado, para conscientizar as pessoas e mostrar a importância de repensar a forma de lidar com seus resíduos. Aproveitando a oportunidade, o secretário irá expor o trabalho que está sendo realizado pela prefeitura, sob a coordenação da Semadur na gestão dos resíduos da construção civil, bem como o rastreamento desses resíduos visando o combate ao descarte irregular. “O Seminário será um momento de exposição de experiências quando os participantes terão a oportunidade de momentos de aprendizado, com ampliação de dados e conhecimento de inovações”, destacou Eduardo Costa.

Profissionais sustentáveis

Antes do Seminário, na quarta-feira (23), a programação da Semana terá um bate-papo sobre os profissionais sustentáveis que se destacam no mercado de trabalho. O encontro será com o gerente de Fiscalização e Monitoramento Ambiental da Semadur, Heltton Guimarães, partir das 19 horas, na sala 734, Bloco 7, da universidade Uniderp.

A intenção em realizar a Semana Lixo Zero é empoderar e dar visibilidade às boas práticas realizadas nas cidades para consumo inteligente, descarte consciente de resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos, mas principalmente chamar a atenção para o universo de benefícios sociais, econômicos e ambientais. As ações Semana envolvem práticas de sensibilização, educação, redução, reuso, reciclagem, compostagem, arranjos produtivos locais, entre outras ações de conscientização e de negócios.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Esta ação atende a meta 2, 3, 12, 15 e 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), um compromisso da Prefeitura de Campo Grande com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Esses ODS têm como propósito: promover a agricultura sustentável, protege; assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade e fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Serviço:

A programação completa das ações realizadas durante a Semana Lixo Zero está disponível no site http://www.campogrande.ms.gov.br/agetec/canais/semana-lixo-zero/

CREA-MS – Rua Sebastião Taveira, 272, no bairro Monte Castelo.