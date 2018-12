Geração de empregos em MS tem o melhor desempenho em novembro desde 2010

Os setores responsáveis por essa melhoram foram: Comércio (com 888 novas vagas), Serviços (com 637 novas vagas) e Indústria de transformação (com 201 novas vagas) - Divulgação

De janeiro a novembro de 2018, Mato Grosso do Sul acumula 8.916 novas vagas no mercado trabalho, conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado no dia 20 de dezembro. O Estado ainda acumula um saldo positivo de 2.023 vagas nos últimos doze meses. Somente no mês de novembro foi registrado um saldo de geração de 720 novas vagas, o melhor resultado para o período nos últimos oito anos.

“Esse foi o melhor mês de novembro em geração e empregos desde 2010. É um período normal de ampliação da contratação em função do final do ano, mas o desempenho superior ao dos últimos anos mostra a confiança do comércio em um final de ano melhor. É importante lembrar que boa parte dessas vagas são de empregos temporários, com probabilidade pequena de continuidade em janeiro. Mas esse movimento demonstra uma retomada da confiança na economia, com expectativas otimistas em relação às medidas serão tomadas pelo novo Governo”, comenta o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Os setores responsáveis por essa melhoram foram: Comércio (com 888 novas vagas), Serviços (com 637 novas vagas) e Indústria de transformação (com 201 novas vagas). Dentre os municípios que mais geraram vagas, Campo Grande segue com 648 novas vagas em novembro acumulando 4.628 novas vagas no ano.