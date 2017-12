Generalista ou especialista? O que você precisa para se dar bem no mercado

Outro movimento de mercado que poderá favorecer os generalistas é a transferência de pessoal entre departamentos dentro das empresas. - Divulgação

O desafio de qualquer profissional hoje é se manter empregável, isto é, atrativo para o mercado ou mesmo para a empresa onde já trabalha. Mas na hora de buscar qualificação, o que é melhor? Ser um especialista e ter conhecimento profundo sobre determinado tema ou passar por diversas experiências e tornar-se um generalista?

A dúvida não é tão fácil de ser respondida, mas pesquisas na área dos negócios já dão algumas pistas. Um estudo conduzido no ano passado pela Columbia Business School e pela Tulane University, ambas nos Estados Unidos, apontou que generalistas encontram mais espaço e melhores condições no mercado de trabalho.

Mas por quê? Entre os motivos indicados pelo levantamento está o fato de que os generalistas conseguem ter uma visão mais completa e sistêmica dos negócios, por isso costumam ser preferidos pelos supervisores. Também por causa dessas características, eles tendem a assumir funções de liderança mais rapidamente, já que esses cargos demandam tanto conhecimento sobre o assunto quanto habilidades de gestão.

Para Sofia Esteves, fundadora do Grupo DMRH e Cia de Talentos, o mais importante hoje é a capacidade de aprender coisas novas e se adaptar rapidamente às novas demandas do mercado. “A grande questão hoje é que, com a tecnologia, tudo muda rapidamente. Você pode ser o cara mais especializado em determinado assunto e, amanhã, essa área nem existir mais. Claro que o conhecimento técnico sempre vai ser fundamental e importante, mas a habilidade necessária hoje é o quanto você pode aprender e a rapidez com que você se adapta”, explica.

Outro movimento de mercado que poderá favorecer os generalistas é a transferência de pessoal entre departamentos dentro das empresas. Se o profissional tiver condições de atender a demandas internas em diferentes setores, estará mais apto a atuar em áreas diversas dentro da organização. Ele será visto como “mais útil” ao negócio, e, portanto, mais competitivo.

E o papel dos especialistas?

Isso não quer dizer que os especialistas não serão mais necessários. Em áreas muito específicas, que demandam alto grau de conhecimento sobre algum assunto, eles podem se destacar. Na saúde, isso fica bastante claro: médicos especializados em cirurgias serão requisitados para cargos cirúrgicos, por exemplo.

No entanto, em outras áreas, a visão é de que os generalistas podem contribuir melhor para o funcionamento integrado dos negócios, já que eles passaram por experiências diversas.

Como se tornar empregável

Independentemente da sua decisão em se tornar um especialista ou generalista, em ambos os casos você precisará de qualificação. E isso só é possível com aperfeiçoamento pessoal e profissional. Por isso, invista em cursos de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes.

O Educa Mais Brasil oferece bolsas de estudo de até 70% para estes e outros cursos. Os beneficiados são estudantes e profissionais que não podem pagar uma mensalidade integral. O programa possui mais de 14 anos de atuação no mercado e já aprovou cerca de 400 mil alunos em mais de 18 mil instituições parceiras em todo o Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site www.educamaisbrasil.com.br