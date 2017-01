Garoto holandês que sofre de câncer arrecada milhões com campanha online

Uma campanha online totalmente despretensiosa lançada pela família de um garoto holandês que sofre de um câncer terminal já arrecadou milhões desde que foi lançada, em 24 de dezembro. Tijn Kolsteren, de seis anos, foi diagnosticado com um tumor no cérebro em maio de 2016, e logo começou a fazer quimioterapia. No fim do ano, no entanto, os pais dele foram informados pelos médicos de que o tratamento não surtiu efeito.

A partir daí, e por sugestão do próprio Tijn, que lida com a situação sem muito estresse, eles decidiram criar um site a fim de arrecadar fundos para outras crianças que sofrem da doença e suas conseqüências com um desafio: os interessados em ajudar deveriam fazer uma doação, pintar as unhas, postar o look nas redes sociais e convidar outros três amigos para fazer o mesmo.

A ideia foi tão bem sucedida que vários famosos da Holanda aderiram à campanha, inclusive o primeiro-ministro do país, Mark Rutte, que pintou as unhas de azul escuro. O resultado? Tijn e seus pais, que pretendiam atingir a cifra de € 100 (R$ 338,50), já levantaram mais de € 2,6 milhões (R$ 8,8 milhões) nas últimas três semanas.

