Fuvest divulga locais de prova do vestibular da USP

A Fuvest disponibiliza a partir de hoje (17) a relação dos locais onde será realizada, no dia 26 de novembro, a primeira fase do vestibular da Universidade de São Paulo (USP). São 105 endereços, dos quais 59 na Região Metropolitana de São Paulo e 46 em cidades do interior do Estado.

Inscreveram-se este ano 137.581 candidatos, entre eles 12.840 treineiros – alunos no ensino médio que ainda não podem disputar um lugar na universidade, mas aproveitam o vestibular para treinar. A USP oferece 8.402 vagas pela Fuvest: 3.416 para cursos de humanidades, 3.026 de ciências exatas e 1.960 de ciências biológicas.

Para saber onde fará a prova, o candidato deve entrar no site da Fuvest – http://www.fuvest.br – e informar nome, CPF ou número de inscrição. A fundação recomenda que o vestibulando vá ao local antes da data do exame para se habituar ao caminho e conhecer as condições de entrada do prédio.

Além da lista de endereços, o site tem todas as informações necessárias, como horário de entrada e fechamento de portões, tempo mínimo de prova, o que pode e o que não pode entrar na sala da prova e o que é obrigatório levar.

A primeira fase será em um único dia e terá 90 questões de matérias do ensino médio. Todas as questões serão no formato de teste de múltipla escolha. A duração máxima da prova é de 5 horas.

O resultado da primeira fase será divulgado no dia 18 de dezembro no site da Fuvest. As provas da segunda fase serão em 7, 8 e 9 de janeiro.