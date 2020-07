Fuvest anuncia novas datas do vestibular

Campus da USP da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Sociais (FFLCH) - (Foto: Taba Benedicto/Estadão)

A Fuvest anunciou nesta quinta-feira, 9, as novas datas do vestibular. A primeira fase ocorre em 10 de janeiro e a segunda nos dias 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. As inscrições para o exame ficam abertas de 31 de agosto a 23 de outubro de 2020. A partir de 24 de agosto, o Manual do Candidato estará disponível.

O prazo para requisitar isenção ou redução da taxa de inscrição para o vestibular por meio do site da Fuvest foi ampliado e termina no dia 24 de julho. Em 2021, serão oferecidas 11.147 vagas, das quais 8.242 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest. Outras 2.905 vagas são destinadas pela USP para a seleção de estudantes pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu/Enem).

De acordo com a Fuvest, a alteração foi feita para dar mais oportunidades para a preparação dos candidatos para o próximo vestibular.