Futuros calouros devem ficar atentos às próximas chamadas do vestibular da UFGD

O Centro de Seleção da UFGD publicou na última sexta-feira (27) a segunda chamada do Vestibular 2017. As matrículas ocorrerão dias 03, 06 e 07 de fevereiro, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, no cineauditório da Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1961, Vila Progresso).

As próximas chamadas serão publicadas em: 10 de fevereiro (3ª chamada); 17 de fevereiro (4ª chamada) e 24 de fevereiro (5ª chamada).

Para a matrícula, os aprovados devem ficar atentos a sua modalidade de inscrição (acesso universal ou por cotas) e ter em mãos originais e cópias dos documentos exigidos para matrícula, listado no Anexo I do Edital de Abertura CCS nº 05 de 01 de agosto de 2016 e, caso necessário, os constantes no Edital de Divulgação PROGRAD n° 24 de 02 de agosto de 2016 para comprovação de renda.

Já a classificação final e o desempenho individual de cada candidato estão disponíveis na área restrita, que pode ser acessada pelo link http://arearestrita.ufgd.edu.br.

