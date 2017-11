Funtrab vai oferecer atendimento emergencial ao trabalhador na Capital

Campo Grande(MS) – Preocupada em proporcionar atendimento à população da Capital no que diz respeito ao encaminhamento às vagas de emprego, intermediação de mão de obra, emissão da Carteira de Trabalho e habilitação ao seguro-desemprego, a direção da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) decidiu realizar atendimento de forma emergencial nas próximas quatro sextas-feiras, ou sejam dias 24 de novembro e 1º, 8 e 15 de dezembro.