Funtrab suspenderá atendimento ao público por uma semana para treinamento

Campo Grande(MS) – Devido à necessidade de realizar treinamento aos servidores para atualização das normas de procedimento, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) suspenderá o atendimento ao público de 7 a 11 de agosto, na Capital.

A iniciativa atende orientação do Ministério do Trabalho e Emprego que disponibilizará técnicos para ministrar a capacitação para aproximadamente 100 agentes em cursos diários, com início às 8h e término às 17h a partir de segunda-feira (7.8) até a sexta-feira(11.8).

A programação traz como foco principal a intermediação de mão de obra dentre os quais o contexto histórico com demonstração dos objetivos do treinamento, explanação sobre a origem e desafios do Sistema Nacional de Emprego (Sine), padronização dos serviços e implantação do Sine Fácil.

Haverá destaque para o atendimento do trabalhador conforme o manual de procedimento evidenciando a necessidade de criação do manual de orientação da Intermediação de Mão de Obra (IMO); a importância da atualização do cadastro do trabalhador; intermediação para o trabalhador segurado além de autoatendimento web.

Em relação ao atendimento ao empregador as explanações serão relacionadas ao cadastro do empregador, captação de vagas, cadastro de vagas, validade da vaga e a normatização do cadastro de vagas. Administração de vagas é outro tema a ser abordado com detalhamento sobre consulta por critérios, acompanhamento das vagas, status de vagas e, ainda, resultado de encaminhamentos.

Waldemar Hozano – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários