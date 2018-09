Funtrab suspende atendimento ao público a partir das 12h desta quinta-feira

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) suspende o atendimento ao público nesta quinta-feira (27.9) em sua sede, situada na rua 13 de Maio, 2.773, Centro de Campo Grande, por conta de problemas elétricos no prédio. Trata-se de um imóvel antigo e já ocorreu no local incêndio e queima de transformador, em novembro do ano passado e maio de 2018.

Técnicos da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e da Energisa realizaram uma vistoria prévia no prédio, que é locado, na manhã de hoje, e constataram a ocorrência de uma sobrecarga no sistema de distribuição de energia.

Por orientação da Agesul e da Energisa, a Funtrab suspenderá o expediente, a partir do meio-dia. Todo o sistema elétrico foi desligado para manutenção. O atendimento ao público poderá ser retomado amanhã (28.9), dependendo da conclusão da vistoria, que apontará as causas da sobrecarga e a necessidade ou não de redimensionamento do sistema elétrico.

Silvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues