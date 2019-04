Funtrab seleciona candidatos para vagas de engenheiro e supervisor de vendas comercial

Campo Grande(MS) – Nesta quinta-feira (25.4) a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) disponibiliza 118 vagas na Capital. Em destaque, algumas ocupações:

Engenheiro civil (1 vaga) – ter ensino superior completo em Engenharia Civil e no mínimo, seis meses de experiência em Carteira de Trabalho. Exige-se prática em 7.500m² de alvenaria de vedação, armação em aço 7.500 kg, concreto 25mpa 45 m³, com experiências comprovadas. É necessário que tenha atestado em capacidade registrado no CREA. Salário de R$ 4.000,00 (quatro mil).

Supervisor de vendas comercial (1 vaga) – ter ensino médio completo e, no mínimo, seis meses de experiência em Carteira de Trabalho. Para supervisionar equipes de vendas, fazer supervisão todo o Brasil (cinco estados), ter disponibilidade para viagens, conhecimento de liderança de equipe de vendas e CNH-B, pois quando for para outras cidades, a empresa aluga um veículo para execução dos trabalhos. O empregador atua com produtos alimentícios para mercados e restaurantes (temperos, conservas e farofa). O salário é de R$2.500,00. Após o período de experiência terá comissão mais R$120 (vale alimentação). As despesas serão por conta da empresa nos locais de supervisão.

Uma indústria da Capital seleciona candidatos para uma ocupação que exige um perfil específico:

Operador de máquina de dobrar chapas(1 vaga) – ter ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses em operar a máquina dobradeira. O salário é de R$1.346,00 com direito a almoço no local, seguro de vida, vale-transporte, tíquete-alimentação e assistência médica.

Os interessados com os perfis acima descritos devem realizar cadastro na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.

Confira aqui a relação completa de vagas.

