Funtrab seleciona candidatos para preencher vagas na Capital

Para quem já possui experiência na área e busca recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de MS(Funtrab) disponibiliza duas vagas para eletricista de instalação de veículos automotores.

As vagas exigem ensino fundamental incompleto, experiência mínima de seis meses, irá trabalhar com automóveis, caminhões e ônibus. Com salário inicial de R$1.500,00, a empregadora oferece o vale-transporte e auxílio-alimentação.

Os interessados que possuam o perfil descrito acima devem comparecer na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7 às 17h30.

