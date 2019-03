Funtrab seleciona candidatos para 24 vagas na área de alimentação hospitalar

Todas as ocupações abaixo oferecem vale-transporte, e outros benefícios serão informados na entrevista - Foto: Divulgação

Candidatos que buscam recolocação no mercado de trabalho e possuem experiência na área de alimentação hospitalar podem encontrar a chance na Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), órgão vinculado à Sedhast.

Um hospital de grande porte anuncia 24 oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Todas as ocupações abaixo oferecem vale-transporte, e outros benefícios serão informados na entrevista. Confira as ocupações, nº de vagas e requisitos:

Gerente de Nutrição em unidades de saúde (1 vaga) – ter ensino superior completo em Nutrição, no mínimo, seis meses de experiência em unidades hospitalares, comprovada em Carteira de Trabalho. Para gerenciar a unidade, garantindo a satisfação do cliente, monitorando os resultados, controle de orçamentos e custos. Supervisionar a cozinha industrial, conduzindo a produção, elaboração de cardápios, controle de estoque e atividades pertinentes a gestão de pessoas. O salário é de R$ 3.048,40.

Técnico em Nutrição (2 vagas) – ter ensino superior completo em Técnico em Nutrição e Dietética, no mínimo seis meses de experiência comprovados em Carteira de Trabalho como Técnico em Nutrição em cozinhas industriais e refeições coletivas em unidades hospitalares. O turno é de 12×36, das 7 às 19 horas e o salário é de R$ 1.664,75.

Cozinheiro hospitalar (4 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo seis meses de experiência comprovada em empresas de refeições coletivas. Será para realizar atividades diversas, prestando apoio aos cozinheiros, açougueiros, confeiteiros, e saladeiros, mantendo limpo e organizado a área de preparação dos alimentos, bem como realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos. O turno é de 12×36 e o salário é de R$ 1.427,29.

Auxiliar de cozinha (8 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo seis meses de experiência comprovada em empresas de refeições coletivas e/ou restaurantes comerciais. Será para realizar atividades diversas, prestando apoio aos cozinheiros, confeiteiros, saladeiros, mantendo limpa e organizada a área de preparação dos alimentos, bem como realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos. O turno é de 12×36 e o salário é de R$ 986,12.

Copeiro (9 vagas) – ter ensino fundamental completo e no mínimo seis meses de experiência comprovada como copeiro(a) hospitalar, com foco em montagem de pratos e refeições nos carrinhos, com muito conhecimento em interpretação de dietas. Ter atenção, foco e com concentração a detalhes. Será para montar os carrinhos para que possam transportar as refeições aos pacientes nos andares, atendimento aos pacientes e acompanhantes nos quartos. São vagas com escala 12×36, das 19 às 7 horas, e vaga com escala 6×1, das 13:40 às 22horas, com salário de R$ 1.030,01.

Os interessados devem fazer cadastro na Funtrab, levando RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2.773, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos. Todas as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Não serão aceitos cadastros por telefone ou currículos por e-mail.