Funtrab seleciona candidatos para 12 vagas na área de alimentação hospitalar

Campo Grande (MS) – Equipe da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) está selecionando candidatos para preencher 12 vagas de emprego em hospital de grande porte da Capital. As oportunidades na área de alimentação hospitalar são para diversas ocupações, com diferentes pré-requisitos e benefícios.

Para auxiliar de cozinha é oferecida uma vaga para candidato com experiência mínima de seis meses em carteira assinada e ensino médio incompleto. Há preferência para quem tenha experiência em refeições coletivas ou restaurantes comerciais. O profissional vai prestar apoio aos cozinheiros, confeiteiros, saladeiras, mantendo limpa e organizada a área de preparação dos alimentos, bem como realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos. O salário é de R$ 986,12 mais benefícios. A escala é de 12×36, das 18h às 6h.

Para auxiliar de estoque (1 vaga) o candidato precisa ter experiência mínima de seis meses e ensino médio completo. O profissional vai auxiliar nas atividades de controle de matéria-prima e produtos diversos, recepcionando, conferindo, armazenando, organizando para facilitar a movimentação, bem como realizar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos. O salário é de R$ 986,12, mais benefícios. A escala é de 6×1, horário de trabalho tarde e noite.

Para auxiliar de confeitaria é oferecida uma vaga para auxiliar na preparação e produção das sobremesas e na reposição dos balcões, bem como realizar as atividades em conformidades com as normas e procedimentos. O salário é de R$ 986,12, mais benefícios. A escala é de 6×1, horário de trabalho manhã e tarde.

Para cozinheiro hospitalar (1 vaga) é preciso ter experiência mínima de seis meses e ensino fundamental completo. A escala é de 12×36, das 18h às 6h. O salário é de R$ 1.153,54, mais benefícios.

Para copeiro de hospital (6 vagas) o profissional precisa ter foco em montagem de pratos e refeições nos carrinhos, com conhecimento em interpretação de dietas. O salário é R$ 1.030,01, mais benefícios.

Para técnico em nutrição são duas vagas e o profissional irá garantir o cumprimento dos processos implantados do Manual de Boas Práticas, monitorando e acompanhando os controles de segurança alimentar, orientando a operação e esclarecendo dúvidas da equipe. É imprescindível experiência como técnica em nutrição em cozinhas industriais e refeições coletivas em unidades hospitalares e ensino superior completo em Nutrição. O salário é de R$ 1.650,75. A escala é de 12×36, mais benefícios.

Os interessados, que preencham os requisitos para uma das vagas, devem se cadastrar na sede da Funtrab, de segunda a sexta, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Paula Vitorino – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Claudia Yuri