Funtrab reinicia atendimento emergencial nesta sexta-feira

Com objetivo de minimizar a demanda do trabalhador na busca por algum dos serviços oferecidos pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), tais como, emissão de Carteira de Trabalho, encaminhamentos para vagas de empregos e habilitação ao Seguro-Desemprego, na primeira sexta-feira do ano (5) de 2018, será reiniciada o atendimento emergencial da Funtrab.

Como ocorreram durante o mês de dezembro de 2017, os serviços serão prestados todas as sextas-feiras – 5, 12, 19 e 26 de janeiro – em frente à Funtrab, localizada na rua 13 de Maio, 2.773, das 8h às 17h. O trabalhador deve comparecer na Fundação munidos com CPF, RG e Carteira de Trabalho.