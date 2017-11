Mesmo após incêndio, Funtrab realizará mutirão de atendimento nesta quarta-feira

Campo Grande(MS) – Devido ao incêndio ocorrido na noite de sexta-feira (10.11) nas instalações do andar térreo da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), todos os serviços prestados ao público foram suspensos por tempo indeterminado.

As instalações atingidas são, justamente, o local de atendimento ao trabalhador que procura intermediação de mão de obra e encaminhamento às vagas de emprego e seguro-desemprego. Dessa forma, os serviços prestados na Funtrab, não têm prazo para serem normalizados.

Todas as providências já estão em andamento no sentido de agilizar a recuperação dos danos e, assim, recuperar as condições de trabalho. De acordo com o diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta, “estamos recorrendo ao Governo do Estado para agilizar as ações. Precisamos voltar os serviços o mais rápido possível, uma vez que, em média, são atendidos na Fundação cerca de 600 trabalhadores por dia”.

Mutirão

Conforme estava programado, será realizado um ‘Dia do Trabalho, Emprego e Renda’. Inicialmente os trabalhos, na Capital, seriam realizados nas instalações da Funtrab. Entretanto, devido ao sinistro, o atendimento se dará no mesmo endereço (rua 13 de Maio, 2773 Centro), em frente à Casa do Trabalhador.

Na data, serão oferecidos todos os serviços realizados pela Fundação. A ação servirá, inclusive, para minimizar os efeitos da paralisação causada pelo acidente. Assim sendo, o trabalhador poderá se dirigir à Funtrab nesta quarta-feira (15.11), mesmo sendo feriado. O atendimento será das 7h30 às 13h30.

Waldemar Hozano – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)