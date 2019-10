Funtrab promove ação para atender pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Na parceria com as empresas da Capital, disponibilizam o atendimento e mais de 200 vagas exclusivas para o “Dia D” - Foto: Divulgação

A Funtrab realiza hoje (30), a sexta edição do “Dia D”, no qual reúne 28 empresas empregadoras, trabalhadores com deficiência e reabilitados do INSS(Instituto Nacional de Seguro Social), para promover a inclusão das Pessoas com Deficiência(PcD) no mercado formal de trabalho.

O objetivo é aproximar os candidatos das vagas existentes no mercado e orientar as empresas para que cumpram a legislação vigente sobre a necessidade de contratarem número mínimo de pessoas com deficiência em seus quadros. Na parceria com as empresas da Capital, disponibilizam o atendimento e mais de 200 vagas exclusivas para o “Dia D”.

A Funtrab busca realizar a intermediação de mão de obra para os trabalhadores no MS, e para atender as Pessoas com Deficiência possui o setor de Serviço Social, com duas assistentes sociais que buscam realizar a inclusão social ano todo. Os interessados devem comparecer na Rua 13 de maio, 2.773, das 7h30 às 17h30, com laudo médico atualizado, documentos pessoais e Carteira de Trabalho.

‘Dia D’

É uma ação que ocorre no Brasil, para atender as políticas públicas voltadas para as Pessoas com Deficiências, e para conscientizar as empresas sobre a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, lei de cotas para contratação de deficientes nas empresas que possuam mais de 100 funcionários. As regras são: até 200 funcionários ficam destinada 2% das vagas para PcD, de 201 a 500 funcionários 3%, de 501 a 1000 funcionários 4%, de 1001 em diante funcionários 5%.

A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite”, que promove a inclusão e a igualdade, com ações de qualificação de trabalhadores e conscientização das empresas.