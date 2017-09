Funtrab participa do ‘Dia D’ para atender somente pessoas com deficiência e reabilitados do INSS

Campo Grande(MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) participa da quarta edição do “Dia D” nesta sexta-feira(29.9), que reúne as empresas empregadoras e os trabalhadores com deficiência e reabilitados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para promover a inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD) no mercado formal de trabalho.

Neste dia, o atendimento será das 7h30 às 17h, no prédio da Funtrab, situado à rua 13 de maio, 2773, Centro. Será um dia exclusivo para atender somente às pessoas com deficiência ou que tenham cumprido o Programa de Reabilitação Profissional pelo INSS. É necessário levar a Carteira de Trabalho, RG, CPF e, no caso de beneficiário reabilitado, levar também o certificado emitido pelo INSS.

Além de fortalecer as políticas de empregabilidade para as Pessoas com Deficiência, o ‘Dia D’ envolve um conjunto de eventos que ocorrem em diversas cidades de todo o país, proporcionando espaços para o encontro entre pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, que têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e as empresas que precisam cumprir as cotas de inclusão desse público.

O evento está marcado para o dia 29 de setembro e ocorre em todos os estados do Brasil. A ação é coordenada pelo Ministério do Trabalho, por meio das Superintendências Regionais do Trabalho (SRTE’s), do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e de órgãos governamentais parceiros.

Atendimento para intermediação de mão de obra poderá ser feito na Casa de Qualificação da Funtrab (rua 7 de Setembro, 912 Centro).

A mobilização faz parte da Agenda do Trabalho Decente e do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência “Viver sem Limite”, que promove a inclusão e a igualdade, com ações de qualificação de trabalhadores e conscientização das empresas.

A iniciativa partiu de experiências realizadas em Mato Grosso, em 2012, e na Bahia, em 2013, onde apresentaram excelentes resultados, em especial na mobilização e conscientização de atores locais. Diante do sucesso da experiência, neste ano acontece a 3ª edição do Dia D – Dia Nacional da Contratação da Pessoa com Deficiência. Veja mais detalhes.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul

Foto capa: Edemir Rodrigues

