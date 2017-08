Funtrab oferece vagas para farmacêutico e outras profissões

Campo Grande(MS) – Para candidatos que tenham concluído ou não o ensino superior, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), disponibiliza nesta semana várias oportunidades de colocação no mercado de trabalho:

Analista de sistemas (informática) – Uma vaga para administrar ambiente informatizado e prestar suporte técnico ao cliente, redes e backup. É necessário ter com experiência mínima de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho. Exige-se ensino superior incompleto de Analista em Rede. O salário é de R$ 2.000,00, com direito à assistência médica e vale-transporte.

Diretor de arte (publicidade) – Uma vaga para realizar criação de campanhas, log, material gráfico, redes sociais, publicidade em geral, conhecimento específico em gestão de redes sociais, criação de layout para redes sociais, programas Illustrator, Photoshop, nível avançado. É necessário ter conhecimento na função específica, poderá estar cursando Publicidade ou Design. Oferece-se salário a partir de R$ 1.500,00 (de acordo com a qualificação e formação), vale-transporte e vale refeição.

Publicitário – Uma vaga para trabalhar no setor de mídia e produção, com conhecimento em mapas de mídia, orçamentos gráficos, atendimento ao cliente e veículos de comunicação. É preciso ter no mínimo, 6 meses de experiência e ensino superior completo em Publicidade e Propaganda. Além do salário de R$ 1.800,00, o contratado tem direito a vale-transporte e vale refeição.

Engenheiro agrônomo – Uma vaga para trabalhar com análise de sementes dentro do laboratório da empresa. Não é exigida experiência, o candidato pode ser recém-formado. O salário é de R$ 1.500,00, mais vale-transporte.

Onze vagas para farmacêuticos

Farmacêutico – Ainda há dez vagas para farmacêuticos para rede de drogarias (7 vagas com salário de R$2.967,84); farmácia de manipulação (1 vaga com salário de R$3.030,00); Bioquímica Clínica (1 vaga com salário de R$2.721,00) e Cosmetologia (1 vaga com salário de R$1.300,00).

Também há uma vaga para candidato com experiência com gestão de equipe, para atuar na supervisão de loja de produtos nutricionais, controle de estoque, gestão administrativa da loja. A contratação é temporária, mas pode ser efetivado na empresa para ser supervisor de loja. É preciso ter 6 meses de experiência comprovada em Carteira e ensino superior completo em Farmácia. Além do salário de R$ 2.500,00, o contratado terá direito a tícket alimentação, vale-transporte e seguro de vida.

Os interessados devem comparecer na Funtrab, à rua 13 de maio, 2773, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho para efetuar o cadastro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

