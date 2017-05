Funtrab oferece diversas vagas para esta segunda-feira em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza oportunidades de empregos na Capital e no interior do Estado. São vagas para diversas funções e com exigências específicas para atender as necessidades dos empregadores.

Em Campo Grande há 10 vagas para coletor de lixo, exige-se experiência e não exige escolaridade, o salário oferecido é de R$ 944,00, acrescidos de ticket alimentação e cesta básica. Também há uma vaga para contador, exige-se experiência e ensino superior na área, o salário oferecido é R$ 3.000,00 mais alimentação.

Em Três Lagoas há 30 vagas para auxiliar de linha de produção, exige-se experiência e ensino médio. O salário é de R$ 1.149,95, acrescidos de assistências médica e odontológica e seguro de vida.

No município de Nova Alvorada do Sul há 10 vagas para monitor agrícola, com exigência de experiência e ensino médio, o salário oferecido é de R$ 1.000,00, acrescidos de ticket alimentação, assistências médica e odontológica e seguro de vida.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador” em seu município com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Mais informações sobre vagas no Boletim do Emprego.

Magna Melo (Fundação do Trabalho de MS)

Foto: Edemir Rodrigues

