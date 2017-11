Funtrab oferece vagas de empregos no Estado

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza centenas de vagas de empregos, na Capital e em outros 23 municípios do interior. Os interessados em uma oportunidade de emprego podem procurar a “Casa do Trabalhador” mais próxima, com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Em Campo Grande temos uma vaga para técnico em contabilidade, que exige experiência e ensino superior, o salário oferecido é R$ 1.500,00. Também há 15 vagas para auxiliar de cozinha, com experiência e ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 957,00 e mais um vale no valor de R$ 198,00. Na Capital, devido ao incêndio o corrido no setor de atendimento do prédio da Funtrab, os interessados em uma das vagas oferecidas devem ligar para (67) 3320-1414.

No município de Dourados tem 30 vagas para operador de processo de produção, com experiência e ensino fundamental incompleto. O salário é de R$ 1.142,42, acrescido de ticket alimentação, seguro de vida e plano de saúde.

Em Naviraí há 10 vagas para auxiliar de linha de produção, que exige somente ensino fundamental. O salário oferecido é R$ 1.010,00, acrescido de vale alimentação no valor de R$ 218,00.

E no município de Sonora há 20 vagas para trabalhador da cultura de cana de açúcar, que não exige experiência e nem escolaridade. O salário oferecido é de R$ 1.349,58, acrescido de seguro de vida, assistências médica e odontológica.

