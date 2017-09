Funtrab oferece oportunidades de empregos em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) disponibiliza diversas oportunidades de empregos, distribuídas em 21 “Casas do Trabalhador” no Estado. Para quem busca uma oportunidade é preciso comparecer em um destes locais, com os documentos pessoais, CPF, RG e Carteira de Trabalho. Confira algumas vagas em destaque:

Em Dourados tem cinco vagas para operador de caixa (sem experiência), mas é preciso ter ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.096,00, acrescido de alimentação, assistências médica e odontológica e vale-transporte.

No município de Ivinhema tem seis vagas para mecânico de afinação de motores diesel (exceto de veículos automotores), exige-se experiência, CNH e ensino fundamental incompleto. O salário oferecido é R$ 2.094,00, acrescido de vale-transporte, seguro de vida, ticket alimentação e assistências médica e odontológica.

Em Maracaju há 12 vagas para menor aprendiz, na função de auxiliar administrativo, para quem tem idade de 14 a 23 anos e cursa o ensino médio. O salário oferecido é de R$ 937,00 mais vale-transporte.

Nova Alvorada do Sul oferece 11 oportunidades para canavieiro (sem experiência), mas é necessário CNH e ensino fundamental. O salário oferecido é R$1.673,00, acrescido de ticket alimentação (R$340,00), seguro de vida e assistências médica e odontológica.

Em Naviraí tem 17 vagas para tratorista agrícola, com experiência, CNH e ensino médio. Salário de R$ 1.293,60.

Mais informações no Boletim do Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

