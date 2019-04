Funtrab oferece mais de 600 vagas de emprego para Mato Grosso do Sul

Na Capital, os interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h - Foto: Divulgação/Assessoria

A semana começa com 616 oportunidades de emprego de diversas áreas no Estado. A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul oferece vagas na Capital e no interior. Em Campo Grande são 156 vagas e no interior são 460.

Entre as vagas com maior oferta em Campo Grande, estão: auxiliar de linha de produção com 19, desossador com 8, oficial de serviços diversos na manutenção de edificações com 5 e vendedor pracista também com 5.

Na Capital, os interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Já no interior as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador de cada município. Nesta semana os principais destaques são:

• Bataguassu com a função de auxiliar de linha de produção com 30 vagas;

• Costa Rica com analista de controle de qualidade com 22 oportunidades e motorista de caminhão com 12;

• Dourados na função de promotor de vendas com 10 vagas

• Eldorado com auxiliar de linha de produção no total de 15 oportunidades;

• Itaquiraí na função de auxiliar de linha de produção com 30;

• Nova Andradina também na função de auxiliar de linha de produção com 10 vagas;

• Ribas do Rio Pardo com trabalhador de extração florestal ofertando 20 oportunidades;

• São Gabriel do Oeste com garçom com 8;

• Três Lagoas com eletricista de manutenção industrial sendo 15 vagas.

Em todos os 79 municípios as oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Mais informações podem ser esclarecidas no site www.funtrab.ms.gov.br .