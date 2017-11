Funtrab oferece mais de 30 vagas de vigilantes e motoristas para empresa de grande porte na Capital

Campo Grande(MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) abre processo seletivo para preenchimento de 39 vagas para trabalhar em empresa de grande porte a nível nacional. Confira as vagas e requisitos:

– Vigilante (16 vagas)

Requisitos:

Ensino Médio Completo;

CNH D/E;

Não é necessário ter experiência;

Ter curso de Vigilante, pode ser Patrimonial, com extensão em Transporte de Valores (atualizado) faltando um ano para vencer;

Escala de trabalho: 12 x 36 (diurno/noturno) (não pode conciliar);

Vigilante de Carro Forte / Motorista de Carro Forte (6 vagas) e 1 vaga para Chefe de Equipe (Vigilante Motorista Líder)

Vigilante de Base (16 vagas)

Requisitos:

Ensino Fundamental Completo;

CNH D ou E;

Experiência como motorista de caminhão ou ônibus;

Ter curso de Vigilante, pode ser Patrimonial, com extensão em Transporte de Valores (atualizado) faltando um ano para vencer;

Escala de trabalho: 04 X 02 Diurno (não pode conciliar).

Para todas as vagas, vale lembrar que haverá pesquisa de pontos da CNH (ter pontuação máxima de oito pontos, pois acima dessa pontuação, o candidato não poderá participar do processo seletivo). Caso o candidato não tenha a experiência, esta não será necessária se tiver o curso. Caso o curso esteja desatualizado, o candidato poderá fazê-lo.

Todos os contratados terão direito ao salário da convenção Coletiva de Trabalho; assistência médica-odontológica; 30% de periculosidade + EPIS; VR/ tíquete alimentação; vale-transporte e seguro de vida.

Para concorrer às oportunidades é preciso comparecer na Funtrab, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na rua 13 de maio, 2773 e ir ao setor de Psicologia. A Fundação atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30 e ressalta que não serão aceitos currículos por e-mail ou inscrições por telefone.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues