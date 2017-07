Funtrab oferece mais de 100 de vagas para o setor frigorífico

Campo Grande (MS) – Para quem está à procura de uma oportunidade de emprego, nesta sexta-feira (21.07) a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 220 vagas de empregos na Capital. Dentre as vagas, há 111 oportunidades para trabalhar em frigorífico, o salário oferecido é R$ 1.032,00, acrescidos de cesta básica, vale-transporte, uniforme e cartão no valor de R$109,00.

Para quem não tem experiência, são 60 vagas para auxiliar de linha de produção, que exige o ensino fundamental incompleto.

E para açougueiro, tem 15 vagas, com exigência de experiência e o ensino fundamental incompleto.

Na função de desossador, são 20 vagas, com exigência de experiência e o ensino fundamental incompleto.

Para ajudante de carga e descarga de mercadoria tem 15 vagas, com exigência de experiência e o ensino fundamental incompleto.

Os interessados podem comparecer na Funtrab, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h:30 . As vagas de empregos são rotativas, podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Magna Melo (Fundação do Trabalho de MS)

Foto: Arquivo

