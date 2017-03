Funtrab oferece centenas de vagas para uma rede atacadista em Campo Grande

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza várias oportunidades em diversas funções, para trabalhar em uma rede atacadista. Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas.

Segue a lista das vagas:

Operador de caixa (62 vagas) a empresa não experiência, mas exige o ensino médio. O salário oferecido é de R$ 990,00 e alimentação no local.

Repositor de mercadorias (30 vagas) não exige experiência, exige-se o ensino fundamental incompleto, salário oferecido é R$ 990,00 e alimentação.



Atendente de lojas e mercados (04 vagas) exige-se experiência e o ensino fundamental incompleto, salário R$ 990,00 e alimentação.



Cartazista (01 vaga) exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.133,00 e alimentação.



Açougueiro (10 vagas) exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 1.334,00 e alimentação.



Cozinheiro geral (2 vagas) exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 1.334,00 e alimentação.



Fiscal de caixa (06 vagas) exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.334,00 e alimentação.



Fiscal de prevenção de perdas (10 vagas) exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.133,00 e alimentação.



Atendente de lojas e mercados (08 vagas) exige-se experiência e o ensino fundamental incompleto, salário R$ 990,00 e alimentação.



Operador de empilhadeira (03 vagas) exige-se experiência, ensino médio e CNH, salário R$ 1.334,00 e alimentação.



Vendedor interno (04 vagas) exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.123,00 e alimentação.

Auxiliar de cozinha (03 vagas) exige-se experiência e o ensino fundamental incompleto, salário R$ 990,00 e alimentação.

Padeiro (08 vagas) exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 1.334,00 e alimentação.

