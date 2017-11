Funtrab oferece centenas de vagas de empregos no Estado

Campo Grande (MS) – Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), oferece vagas de empregos em 23 municípios do Estado. São vagas para diversas funções e com critérios de exigências específicos. Os interessados em uma oportunidade devem comparecer na “Casa do Trabalhador” de seu muncípio com CPF, RG e Carteira de Trabalho. Segue algumas vagas em destaque:

Em Campo Grande há seis vagas para vigilante, com experiência e ensino médio. Salário oferecido de R$ 1.188,78. Também há sete vagas para motorista de carro forte. Necessário CNH, experiência e ensino fundamental. Salário de R$ 1.903,32. Já para motorista vigilante estão abertas 13 vagas. Essencial ter CNH, experiência e ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.593,33. Para todos esses cargos citados são acrescidos, 30% de periculosidade, ticket alimentação, seguro de vida e assistências médica e odontológica.

No município de Três Lagoas tem 15 vagas para mecânico, com experiência e ensino fundamental; salário de R$ 1.574,09.

Já em Batayporã há três vagas para operador de tratores. Necessário experiência na área. O salário oferecido é de R$ 1.400,00, acrescido de ticket alimentação e assistência médica.

Em Aquidauana tem 45 vagas temporárias para trabalhador da cultura de maçã, essencial experiência e ensino fundamental. Salário de R$ 1.185,80, mais alojamento e assistência médica.

Mais informações sobre vagas no Boletim do Emprego.

Magna Melo – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)