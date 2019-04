Funtrab oferece 895 vagas de emprego para Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – A semana começa com 895 oportunidades de emprego em diversas áreas em todo estado. A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo vagas na capital e no interior. Em Campo Grande são 141 vagas e no interior são 754.

Entre as vagas com maior oferta na Capital, estão a de contagem de estoque (10), costureira de máquinas industriais (5) e vendedor interno (5).

Na Capital, interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Vagas no Interior

No Interior o interessado deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município.

Em Sonora, distante 362 km de Campo Grande, são oferecidos o maior número de vagas: 399 no total sendo 145 para operadores de maquinas agrícolas, 98 para motoristas de caminhão e 25 para operadores de colheitadeiras, entre outras.

O atendimento em Sonora é realizado de segunda a sexta, das 7h às 13h, na rua Maranhão, 127 – Centro. Telefone de contato (67) 3254 – 2778.

Em Bataguassu, a 335km da capital, são oferecidas 30 vagas e todas para auxiliar de produção. A casa do trabalhador de Bataguassu funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h na Av. Aquidauana, 40 – Centro. Telefone de contato (67) 3541- 2128.

Para Costa Rica, distante 327km de Campo Grande, são 54 vagas e há oportunidade de emprego para atendentes de farmácia, motoristas de caminhão e operadores de maquinas, dentre outras.

O interessado nas vagas deve procurar a casa do trabalhador do município que funciona de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 13h às 17h, localizado na rua Josina Garcia de Melo, 205- fundos (centro). Telefone para contato (67)3247-4681.

Em todos os municípios as oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Acesse aqui as vagas dos demais municípios.

Lívia Miranda – Subsecretaria de Comunicação.

Foto: Edemir Rodrigues.