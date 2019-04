Funtrab oferece 824 vagas em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Para quem está à procura de oportunidades de trabalho a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece, nesta segunda-feira (1.4), 824 vagas de emprego, das quais 159 são para Campo Grande.

Destaque para os municípios de Sonora com 312 vagas (sendo 130 para operador de máquina agrícola e 75 para motorista de caminhão); Costa Rica com 65 oportunidades (cinco para balconista de farmácia e 12 para motorista de caminhão); Ponta Porã com 49 vagas (sendo 38 para trabalhador da cultura de maçã); São Gabriel Do Oeste com 42 vagas (15 de garçom e 15 para auxiliar de cozinha); Bataguassu com 46 vagas (das quais 40 são para auxiliar de linha de produção e Itaquiraí (com 20 vagas para auxiliar de produção).

Confira abaixo o número de vagas por município:

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho na Funtrab da localidade da vaga. Em Campo Grande a Fundação funciona na rua 13 de Maio, 2.773, centro, das 7h às 17h e, no interior, os endereços podem ser consultados no site da Fundação.

Mais oportunidades podem ser conferidas no Boletim de Vagas .

Jéssika Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Foto: Edemir Rodrigues.