Funtrab oferece 665 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Com 665 oportunidades de emprego, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), dá início às atividades desta semana. Do total de vagas, 156 são para Campo Grande com destaque para as funções de técnico de enfermagem (20), vendedor pracista (16) e instalador e reparador de redes e cabos telefônicos (15).

Entre os municípios do interior, com a maior oferta de vagas, estão: Bataguassu com 30, Dourados 39, Itaquiraí com 31 oportunidades, Maracaju 42, Nova Andradina 89, São Gabriel do Oeste 37 e Sonora com 45 vagas em diversas áreas.

Essas e outras oportunidades que estão disponíveis no Boletim de Vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Em Campo Grande, os interessados para participarem da seleção precisam levar documentos pessoais e carteira de trabalho na Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), das 7h às 17h.

Já no interior, as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade também estão no Boletim de Vagas.

Nesta segunda-feira (13.5), o site da Funtrab está instável e as vagas de emprego, por enquanto, não estão atualizadas. Veja as oportunidades por aqui: Estado e Capital .

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues