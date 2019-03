Funtrab oferece 655 vagas para o interior de MS e mais 200 para a Capital

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) tem 855 vagas de emprego para ofertar em todos os municípios do Estado nesta segunda-feira (11.3).

Somente para a Capital são 200 vagas em diversas áreas que os trabalhadores podem concorrer para retornar ao mercado de trabalho.

No interior alguns municípios se destacam devido ao número de oferta de oportunidades de emprego. São eles:

Bataguassu – auxiliar de linha de produção (40);

Dourados – assistente de vendas (21) e promotor de vendas (10);

Eldorado – auxiliar de linha de produção (34);

Iguatemi – trabalhador da cultura de maçã (176). Estas vagas são temporárias e destinadas, exclusivamente, aos indígenas para trabalharem na região Sul do Brasil;

Itaquiraí – auxiliar de linha de produção (20);

Ivinhema – apontador industrial (19);

Nova Alvorada do Sul – operador de telemarketing ativo (20);

Rio Verde de Mato Grosso – servente de pedreiro na conservação de vias permanentes – exceto trilhos – (15);

Sonora – trabalhador da cultura de cana-de-açúcar (80).

Existem muitas outras vagas em diversas funções e municípios. Acesse o Boletim de Vagas e veja se, em alguma delas, você se encaixa.

Na Capital, interessados nas funções devem procurar a Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), das 7h às 17h. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Nos demais municípios, as pessoas devem procurar a Casa do Trabalhador mais próxima. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no Boletim.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues