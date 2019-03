Funtrab oferece 181 vagas para o início desta semana na Capital

Campo Grande (MS) – Para quem está à procura de uma chance de recolocação no mercado de trabalho, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece no começo desta semana 181 vagas de emprego.

As funções são diversas, entre as de destaque estão : arquivista de documentos (5), copeiro (9), Motorista de caminhão (11) e trabalhador volante da agricultura (20) – estas vagas são temporárias e destinadas, exclusivamente, aos indígenas para trabalharem na região Sul do Brasil.

Para pessoas com deficiência (PcD) as vagas são para assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, entre outras.

As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho na Funtrab (rua 13 de Maio, 2.773, Centro), das 7h às 17h.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues