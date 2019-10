Semana começa com mais de 600 vagas de emprego em MS

Para quem está a procura de uma oportunidade de emprego, a Funtrab-MS inicia a semana com 607 oportunidades de empregos, 166 delas em Campo Grande - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil/EBC

Para quem está a procura de uma oportunidade de emprego, a Funtrab-MS inicia a semana com 607 oportunidades de empregos, 166 delas em Campo Grande. Os detalhes das vagas por cidade podem ser conferidos aqui .

Além da Capital, cidades como Aquidauana, Bataguassu, Costa Rica, Dourados, Itaquiraí, Ivinhema, Maracaju, Ponta Porã e Sonora oferecem oportunidades de trabalho no comércio, indústria e setor de serviços.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Em Campo Grande, interessados nas funções devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, 2.773, Centro. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho.

Para oportunidades de emprego no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de seu município. Endereços, telefones e horários de atendimento podem ser conferidos no site da Funtrab. Clique aqui para ver .