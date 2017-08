Funtrab oferece diversas vagas com salários de até R$ 1.500,00

A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) está com 315 vagas de empregos na Capital nas mais diversas áreas. Confira algumas das vagas:

Diretor de arte (publicidade) – Uma vaga para realizar criação de campanhas, logo, material gráfico, redes sociais, publicidade em geral, conhecimento especifico em gestão de redes sociais, criação de layout para redes sociais, programas illustrator, Photoshop nível avançado. É necessário ter conhecimento na função específica e o candidato poderá estar cursando Publicidade ou Design. Oferece-se salário a partir de R$ 1.500,00 (de acordo com a qualificação e formação), vale-transporte e vale refeição.

Desossador – Vinte vagas somente para candidatos com prática na função. Exige-se no mínimo, 6 meses de experiência comprovada em Carteira de Trabalho e Ensino fundamental incompleto. Salário de R$ 1.032,00 .Incentivos: Cesta básica e vale-transporte. O salário é de acordo com a qualificação, e no momento da entrevista o candidato será informado sobre o uniforme e cartão de R$ 109,00.

Costureira em geral – São sete vagas para fazer roupas sociais, roupas finas, conhecimento geral em máquinas. O candidato será submetido a teste prático. Precisa ter experiência profissional mínima de 6 meses e ensino fundamental incompleto. Oferece salário de R$ 1.017,00 mais cesta básica, vale-transporte e após 2 meses, os contratados receberão vale de R$ 105,00.

Pizzaiolo – Uma vaga para preparar pizzas e outros correlatos com a função. Experiência profissional mínima de 6 meses comprovada em Carteira de Trabalho e ter ensino fundamental completo. Salário oferecido de R$ 1.100,00 mais vale-transporte e alimentação no local de trabalho.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, à rua 13 de maio, 2773 – entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino – de segunda a sexta, das 7 às 17 horas, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

Texto e foto: Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de MS(Funtrab)

