Funtrab está com 124 ofertas de emprego na Capital

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 124 ofertas de empregos na Capital, nas mais diferentes áreas, com destaque para 26 para área de telemarketing e 15 oportunidades para a função de “instalador-reparador de redes e cabos telefônicos. Para agente de saneamento são 10 vagas.

Os interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h às 17h. Confira Aqui a lista completa das vagas.

Paulo Yafusso – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues/Arquivo