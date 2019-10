Funtrab encerra a semana com a oferta de 13 vagas exclusivas para PcD na Capital

Campo Grande (MS) – Está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho? A semana se encerra nesta sexta-feira (25.10) com a oferta de 194 vagas na Capital do Estado, sendo 13 delas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD). As oportunidades são intermediadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), que seleciona candidatos conforme o perfil de cada vaga e os encaminha para entrevista nas empresas.

Das vagas exclusivas, há oportunidades para: atendente de loja (1), atendente de telemarketing (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (1), camareira de hotel (2), operador de caixa (1), operador de vendas em loja (1), e porteiro (4).

As vagas destinadas a PcD, são asseguradas pela Lei n° 8.213/91 que garante a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e são ofertadas por empresas que possuam cem ou mais funcionários, variando de 2 a 5% conforme o número de empregados.

Os interessados devem procurar a Funtrab na Rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, entre 7h30 e 17h30. Para participar da seleção é necessário levar documentos pessoais e carteira de trabalho. Confira a lista completa de oportunidades de emprego na Capital aqui .

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Arquivo