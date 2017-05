Funtrab em Sonora disponibiliza 204 vagas de empregos

Campo Grande (MS) – O município de Sonora localizado a aproximadamente 350 km da Capital, conta com uma agência pública de emprego, a “Casa do Trabalhador”, da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), e nesta segunda (15.5) oferece 204 vagas oportunidades. O maior número de ofertas é para o setor do agronegócio e sem exigência de experiência e escolaridade.

Dentre as oportunidades há 141 vagas para operador de máquina agrícola, o salário oferecido é R$ 1.498,75, acrescidos de assistências médica e odontológica e seguro de vida. Também há 24 vagas para operador de colheitadeira, com salário de R$ 2.209,77, acrescidos de assistências médica e odontológica e seguro de vida.

Para auxiliar de laboratório de análise fisioquímico são 12 vagas, o salário oferecido é R$ 1.291,41, acrescidos de assistências médica e odontológica e seguro de vida.

Os interessados podem procurar a “Casa do Trabalhador”, na rua Maranhão, 127 – Centro, com CPF, RG e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais vagas em outras localidades podem ser consultadas pelo Boletim do Emprego.

