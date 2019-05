Fundação do Trabalho de MS é responsável por intermediar metade dos empregos com carteira assinada

Por meio da intermediação de mão-de-obra, a Funtrab visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho, promovendo o encontro de oferta e demanda - (Foto: Divulgação/Chico Ribeiro)

Mato Grosso do Sul tem um saldo acumulado de 10.570 empregos com carteira assinada gerados nos três primeiros meses de 2019. Dessas, 5.203 vagas de trabalho foram preenchidas por meio da intermediação da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), representando metade dos postos de trabalhos criados no Estado.

O diretor-presidente da Funtrab, Clistiano Fernando Alves, explicou que a Fundação tem papel fundamental na intermediação entre o empregado e o empregador: “Temos nos voltado no combate ao desemprego pela intermediação do trabalhador junto ao empregador. A Casa do Trabalhador está instalada na Capital e mais 30 municípios para que as políticas púbicas cheguem de forma integrada”, disse.



Em 2019, a Funtrab realizou 119.231 atendimentos, contabilizando 12.040 novos currículos cadastrados e oferecidas 8.573 vagas. Foram encaminhados para entrevistas de empregos 22.177 trabalhadores, que resultou em 5.203 contratações com carteira assinada. A Funtrab também atendeu 19.285 cidadãos em busca do seguro desemprego.

Por meio da intermediação de mão-de-obra, a Funtrab visa colocar trabalhadores no mercado de trabalho, promovendo o encontro de oferta e demanda dos postos de trabalho. As principais etapas desse serviço de intermediação são a inscrição do trabalhador no sistema da Funtrab, o registro do empregador, captação e registro das vagas captadas, cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com o perfil das vagas, convocação de trabalhadores conforme pesquisa de perfil e encaminhamento para entrevista de emprego, além do registro do resultado do encaminhamento.

O serviço de intermediação de mão-de-obra pressupõe também a administração das vagas, do momento de sua captação até seu preenchimento, ou eventualmente até a extinção do prazo definido pelo empregador para a seleção. Em todas as etapas é necessário gerenciamento e controle das informações, que é feito no sistema chamado “Portal Mais Emprego”.