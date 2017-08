Funtrab e Funsat recebem treinamento pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta semana

Campo Grande(MS) – Com a presença de aproximadamente cem servidores da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), tanto da Capital como de outros municípios do Estado e da Fundação Social do Trabalho (Funsat), teve início nessa segunda-feira (7.8), o treinamento para aperfeiçoar a Intermediação de Mão de Obra, ministrado pelas técnicas do Ministério do Trabalho e Emprego, Maria de Fátima Valente e Sayonara do Nascimento.

O diretor-presidente da Funtrab, Wilton Acosta, abriu os trabalhos e esclareceu que “eventos nesse sentido vêm ao encontro dos nossos objetivos que são, em síntese, dar condições de buscarmos o nosso objetivo que é a excelência no atendimento aos nossos usuários. Entendemos que sempre há necessidade de se buscar aperfeiçoamento para, assim, podermos prestar o melhor atendimento possível ao trabalhador que nos procura”.

Entre suas afirmações, Wilton concluiu que “a escassez de recursos gera dificuldade em manter os serviços da maneira que gostaríamos, entretanto, contamos com a boa vontade dos nossos servidores que se empenham, ao máximo, no sentido de não deixar diminuir a qualidade do atendimento”.

Representando a Funsat, Hilda Lucindo, reafirmou ser “oportuna a realização do treinamento uma vez que a última vez que isso aconteceu há três anos e muita coisa mudou nesse período”. Para Maria de Fátima, técnica do Ministério, “esta tem de ser uma semana que marque na vida de todos nós. O que vamos aprender aqui será de muita utilidade e sua aplicação não será apenas no ambiente de trabalho”.

Já a técnica Sayonara solicitou aos participantes que se dediquem e aproveitem para aprender. “Espero que ninguém saia daqui com dúvidas. Se dediquem e acumulem conhecimento até porque esses treinamentos, às vezes, demoram para acontecer”.

Devido à necessidade de realizar treinamento aos servidores para atualização das normas de procedimento, a Funtrab e a Funsat suspenderam o atendimento ao público desde segunda-feira (7.8) até sexta-feira (7 a 11.8).

A iniciativa atende orientação do Ministério do Trabalho e Emprego que disponibilizou técnicos para ministrar a capacitação para aproximadamente 100 agentes em cursos diários, com início às 8h e término às 17h.

Texto e fotos: Waldemar Hozano – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

