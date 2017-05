Funtrab e associação de microempreendedores inauguram loja de artesanatos em shopping na Capital

Campo Grande(MS) – Com o intuito de driblar a crise econômica, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em parceria com a Associação dos Microempreendedores do MS (AMI), Federação das Associações, Cooperativas e Núcleos de Artesãos de Mato Grosso do Sul (Fenart/MS) inauguram a Loja AMI-Artesanato, nesta quinta-feira (4.5), às 14h, no Shopping Norte Sul Plaza.

Esta iniciativa inova com modelo de trabalho no estilo corporativo, agregando vários empreendedores e trabalhando com a união e junção de forças, tem como objetivo valorizar e difundir a riqueza cultural, fomentar o artesanato, promover o aprimoramento de cadeias produtivas, além de estimular o potencial de crescimento dos artesãos sul-mato-grossenses e acesso a mercados.

O artesanato é importante para a preservação das raízes históricas dos povos e tem como objetivo incentivar a constante venda de produtos artesanais, gerando emprego e renda para diversas famílias que tiram deste trabalho o seu sustento.

A loja é uma oportunidade de conhecer lançamentos de produtos de decoração e artes, trabalhos de designers consagrados, novos talentos e habilidosos artesãos.

