Funtrab disponibiliza vagas que exigem desde o Ensino Fundamental incompleto até o Superior

Campo Grande (MS) – Nesta semana a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) oferece centenas de vagas de empregos na Capital e no interior do Estado. São vagas para várias funções, que buscam trabalhadores com e sem experiências e em diferentes níveis de escolaridade, para atender as necessidades dos empregadores. Confiram algumas vagas em destaque:

Em Campo Grande tem uma vaga para fisioterapeuta com experiência e ensino superior. O o salário oferecido é R$ 4.696,00. Também há uma vaga para dentista também com experiência e nível superior, o salário é de R$ 2.000,00, mais 6% de comissão por produtividade e vale-transporte. Ainda na Capital há cinco vagas para costureira com experiência e ensino fundamental e salário de R$ 1.175,00.

No município de São Gabriel do Oeste tem 15 vagas para auxiliar de linha de produção, sem necessidade de experiência e nem de escolaridade. Salário de R$ 1.200,00.

Em Três Lagoas há 16 vagas para bombeiro civil, não é necessário experiência, mas importante ter ensino médio. O salário oferecido é R$ 1.701,80, acrescido de ticket alimentação e seguro de vida.

No município de Rio Verde tem quatro vagas para vigia, sem experiência, mas exige-se ensino fundamental incompleto. O salário é R$ 994,00, acrescidos de ticket alimentação e plano de cargo e salários.

Os interessados em alguma oportunidade de emprego devem comparecer em uma das 31 agências “Casas do Trabalhador” com CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Mais informações no Boletim do Emprego.

